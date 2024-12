Grid Legends sur iOS et Android a enfin une date de sortie

Après avoir ravi les pilotes en herbe sur d’autres machines, Grid Legends va enfin arriver sur les mobiles dès ce mois de décembre.

La série des Grid est un beau succès pour son créateur, Codemasters. Depuis, le développeur s’est lancé sur divers autres projets comme les F1. Feral Interactive, après avoir adapté Grid Autosport sur mobiles, s’attaque donc à Grid Legends et propose une version Deluxe Edition.

Cette version va évidemment tenir compte des caractéristiques spécifiques des smartphones et des tablettes avec une interface touch personnalisable ou la possibilité de piloter avec la gestion de mouvements.

Grid Legends sur mobiles proposera quelques 22 lieux de courses et plus de 120 bolides à piloter à travers 10 disciplines avec un mode carrière et divers modes histoires de quoi vous tenir en haleine pendant longtemps.

Grid Legends Deluxe Edition sera disponible sur iOS et Android à partir du 17 décembre 2024.