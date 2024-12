Black Desert va enfin avoir des versions natives PS5/Pro et XSX/S

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le célèbre MMORPG des sud-coréens de Pearl Abyss n’avaient pas encore bénéficié d’une mise à jour new gen.

Pearl Abyss a annoncé récemment le développement de versions natives pour les PS5/Pro et les XSX/S. Comme vous pouvez vous en douter, le but est de profiter de la puissance de ces consoles pour booster la réalisation du MMORPG Black Desert qui tournait jusqu’à présent sur PS4/Pro et Xbox One/X assez correctement. Evidemment cette mise à jour sera gratuite pour tous ceux qui avaient déjà le jeu sur les précédentes consoles.

La version native PS5 est d’ores et déjà terminée. La sortie devrait être imminente le temps que la version soit validée. Le développement de la version Xbox Series est en cours. Mais tous deux devraient être disponibles au cours de la première moitié de 2025.

Comme d’habitude, cette mise à jour new gen devrait largement améliorer la qualité visuelle et les performances du jeu. J’avoue être curieux de voir ce que va donner ces mises à jour alors que Pearl Abyss avait déjà exécuté une sacrée refonte du jeu il y a quelques années.

Black Desert est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC.