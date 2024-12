Captain Tsubasa débarque dans eFootball

Un peu à la surprise générale, Konami annonce avoir signé une collaboration avec le célébrissime manga Captain Tsubasa.

Toujours en free to play, eFootball continue de bénéficier de contenus. Pour cette fois-ci, Konami annonce l’arrivée d’évènements thématiques et de cartes en édition spéciale dessinées par Yoichi Takahashi, le papa de Captain Tsubasa que nous connaissons ici sous le nom d’Olive & Tom.

Cette collaboration entre eFootball et Captain Tsubasa est finalement logique et le bienvenu pour les fans de football. Parmi les éléments, on a donc droit à de nouvelles illustrations pour Lionel Messi et Takefusa Kubo dessinés par Yoichi Takahashi. Comme clin d’oeil, les deux joueurs portent même les uniformes inspirés par la Nankatsu Junior High School du manga originel. Des cartes cross-over combinant des personnages du manga et de véritables joueurs sont également à obtenir comme Hikaru Matsuyama x Joshua Kimmich et Ryo Ishizaki x Dayot Upamecano.

Côté évènements sur le thème de Captain Tsubasa, il sera possible de contrôler des personnages issus du manga dans le Time Attack Event. Dans les Daily Bonus, vous pourrez contrôler les dits personnages de l’anime pour marquer des buts et récupérer des récompenses. En tout 10 personnages de Captain Tsubasa seront jouables aléatoirement.

eFootball est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, iOS et Android.