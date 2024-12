Focus Entertainment et Mundfish Studio donnent la date de sortie du troisième DLC d’Atomic Heart

Le troisième DLC d’Atomic Heart avait été annoncé il y a quelques temps. Cette fois-ci, l’équipe et l’éditeur donnent enfin une date de sortie.

Et autant vous le dire tout de suite, ce sera pour le 28 janvier. Si vous êtes un fan de ce FPS/aventure à la Bioshock de Mundfish Studio, il faudra donc patienter jusqu’à l’année prochaine pour vous lancer dans de nouveaux cotenus.

Nommé Enchantment Under the Sea, ce troisième DLC – faisant partie de l’Atomic Pass – vous ramènera à l’Installation 3826. Vous allez pouvoir découvrir le centre de recherche sous-marin Neptune. Pour explorer ce nouveau lieux et ses mystères, vous aurez évidemment de nouvelles armes et capacités pour votre gant polymer afin de faire face aux ennemis qui vous attendent.

Atomic Heart est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Le DLC 3 sera disponible le 28 janvier 2025 pour toutes les versions.