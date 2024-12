Kingmakers sortira en accès anticipé début 2025

Kingmakers est un titre qui avait attiré l’attention par son pitch de départ et sa réalisation spectaculaire. On va pouvoir y goûter très prochainement.

L’équipe de Redemption Road Games avait montré il y a quelques temps leur projet Kingmakers avec une vidéo qui laissait pantois. Imaginez-vous incarner un soldat moderne soudainement catapulté au moyen-âge pour participer à des batailles de cette ère mais avec votre armement et équipement moderne. Autant vous dire qu’avec un tel pitch de départ, on peut s’attendre à un jeu défouloir un peu à l’instar de la célèbre saga Dynasty Warriors.

Toutefois Kingmakers est bien plus qu’un simple shooter à la troisième personne comme vous pourriez le penser en regardant la vidéo et les images ci-dessous. En effet, le jeu offre aussi un aspect stratégie temps réel puisque vous pourrez donner des ordres à diverses unités ainsi qu’un côté construction de ville puisque le but de votre personnage et de changer le cours de l’histoire pour sauver le futur. Et pour varier les plaisirs, vous pouvez vous lancer dans ce scénario improbable seul ou jusqu’à 3 en coopération.

Avec des batailles qui se déroulent en temps réel avec des milliers de soldats à l’écran, une intelligence artificielle poussée pour gérer tout ça et une réalisation spectaculaire, Kingmakers pourrait être, espérons-le, la bonne surprise de 2025.

Kingmakers est prévu en accès anticipé sur PC pour début 2025.