Préinscrivez-vous à Sonic Rumble sur mobiles et PC

Les fans de Sonic sont nombreux et vous en faites certainement partie si vous lisez cette news. Alors préparez-vous pour un nouveau titre à joueur où bon vous semble.

Sega prépare en effet le lancement d’un nouveau titre sur iOS, Android et PC en compagnie du développeur Rovio. Les fans vont pouvoir prochainement découvrir Sonic Rumble, un jeu mobile party royale avec les différents personnages de l’univers Sonic. Jusqu’à 32 joueurs pourront ainsi s’affronter sur divers défis avec du cross-play entre mobile et PC.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire sur le site officiel pour être notifiés dès le lancement du jeu et profiter de diverses récompenses dans le jeu. A noter que plus il y aura de pré-inscrits et plus les bonus dans le jeu seront nombreux. A vous donc de convaincre votre entourage de suivre.

Sonic Rumble est prévu sur iOS, Android et PC.