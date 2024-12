Remuez vos méninges avec le remaster de The Talos Principle sur PS5/Pro, XSX/S et PC

Les jeux de puzzle ne sont pas légion et pourtant il y a un public pour ça. The Talos Principle fait partie de ces titres qui ont connu un beau succès. Son éditeur et développeur ont décidé d’un remaster.

Nommé The Talos Principle Reawakened, ce remaster du puzzle game sorti en 2014 sur PC puis adapté sur PS4, Xbox One, iOS, Android et Switch par la suite va donc revenir sur le devant de la scène courant 2025. Le développeur Croteam et l’éditeur Devolver Digital ont décidé de se lancer dans le développement d’une édition spéciale PS5/Pro, XSX/S et PC avec de nombreuses améliorations graphiques ainsi que pour le confort du jeu. Par ailleurs, un nouveau chapitre inédit sera ajouté à l’intrigue générale du jeu.

Le jeu est ainsi totalement reconstruit avec l’Unreal Engine 5 – fini donc le moteur maison Serious Engine 4 de Croteam. Cette version devrait donc bénéficier de nombreuses améliorations visuelles sur le rendu des éclaires, la qualité des textures et bien d’autres effets. Côté confort, il sera possible de rembobiner en plein jeu rendant le jeu ainsi plus accessible au public. Cette édition comprendra également le DLC Road to Gehenna ainsi qu’un nouveau chapitre inédit nommé In the Beginning qui évoque les origines de la Simulation. Vous aurez même un éditeur de puzzles pour vous permettre de créer et partager vos propres univers et défis.

The Talos Principle Reawakened est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour 2025.