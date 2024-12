CD Projekt Red continue à mettre à jour son Cyberpunk 2077 pour un jeu toujours plus spectaculaire

L’action/RPG futuriste des polonais de CD Projekt Red bénéficie encore du soutien de ses développeurs et la toute dernière mise à jour devrait ravir ses fans.

Après des débuts chaotiques, Cyberpunk 2077 s’est largement bonifié pour devenir un excellent action/RPG dans un univers cyberpunk riche même si pour pleinement en profiter, il faut plutôt une console de nouvelle génération ou une configuration PC musclée.

Avec la mise à jour 2.2 disponible dès à présent, Cyberpunk 2077 va gagner encore en possibilités et en richesse. Ainsi, les joueurs auront accès à de nouvelles options de personnalisation avec diverses variantes de cyberware cosmétique, de tatouages, de maquillages, etc. De plus certains des véhicules en relation avec Rayfield peuvent voir leur couleur modifié.

Pour les photographes en herbe, le mode photo se voit doté de nouvelles fonctionnalités avec des modes caméra améliorés, la possibilité de faire apparaître jusqu’à 3 personnages supplémentaires dans la scène, de nouvelles options d’éclairage ou encore une portée accrue de la caméra. Et pour les fans de Johnny Silverhand (Keanu Reeves), les joueurs pourront profiter de sa présence lors de vos balades en voiture.

Cette mise à jour apporte aussi de nouvelles améliorations techniques. On peut juste regretter que CD Projekt Red n’ait pas l’intention de patcher le jeu pour la PS5 Pro.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition comprenant le jeu de base et l’extension Phantom Liberty est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.