Découvrez la première heure d’Indiana Jones et le Cercle Ancien jusqu’en 4K HDR

La nouvelle aventure vidéoludique d’Indy est enfin disponible pour tous. Que diriez-vous de jeter un coup d’oeil à la première heure de ce titre.

Nous vous proposons nos vidéos de gameplay d’Indiana Jones et le Cercle Ancien (Indiana Jones and the Great Circle en VO) capturées par nos soins sur une Xbox Series X et un PC plutôt puissant pour que vous ayiez une idée de ce que propose de nouveau titre inspiré par la célèbre saga cinématographique de Steven Spielberg et George Lucas. La version PC a été capturé sur une configuration plutôt musclée donc voici les caractéristiques :

Même avec une telle configuration et compte tenu du niveau d’exigence du jeu, je n’ai pu opter pour les réglages graphiques au maximum. Il m’a fallu jongler avec certains paramètres en mode Très Ultra pour avoir un jeu à peu près stable à 60FPS en 4K avec DLSS. Il est bien entendu parfaitement jouable avec des configurations moins puissantes en réduisant le niveau de détail graphique et la résolution. La version XSX m’a semble plutôt convaincante tout du moins sur le début du jeu. Il faudra voir si la console tiendra la distance sur l’intégralité de l’aventure.

A noter que sur ces deux vidéos, j’ai activé le mode streamer qui évite les problématiques de réclamation de droits sur Youtube. Cela a un impact sur l’ambiance sonore du tout début du jeu qui est une re-création vidéoludique du début du tout premier film Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche Perdue. Les développeurs ont tout simplement supprimé la bande originale sur cette séquence reprenant les compositions de John Williams.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible sur XSX/S et PC. Le jeu sortira au printemps 2025 sur PS5/Pro.