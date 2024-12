La saison 2 de Test Drive Unlimited Solar Crown sort aujourd’hui avec quelques nouveautés

Après un lancement chaotique – le jeu était clairement pas terminé -, le nouveau Test Drive Unlimited tente un retour avec l’aide de son développeur KT Racing. Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux contenus.

La saison 2 de Test Drive Unlimited Solar Crown débute donc ce jour avec une nouvelle zone de jeu. Quittons donc un peu Hong Kong pour aller du côté d’Ibiza pour varier le plaisir de pilotage dans un nouvel environnement.

Avec une nouvelle saison, on a droit à un nouveau Solar Pass de 25 niveaux gratuits pour tous les joueurs avec des bonus à débloquer. De nouvelles voitures vont faire leur apparition comme la célèbre Ferrari California ainsi qu’un nouveau concessionaire. Côté activités, KT Racing annonce de nouveaux évènements hebdomadaires.

L’équipe tient compte des critiques de la communauté et continue de travailler à améliorer le jeu avec de nouvelles fonctionnalités comme une animation complète de volant en vue cockpit, le chat vocal de proximité et un rééquilibrage des niveaux de difficulté de l’IA. La saison 3 en cours de préparation va tenir d’ailleurs compte des retours des joueurs et son contenu sera en conséquence ajusté.

Test Drive Unlimited Solar Crown est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.