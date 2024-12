Le soutien de Suicide Squad Kill the Justice League arrive à son terme

Le manque de succès de ses dernières superproductions pousse Warner Bros Games a arrêter les frais. Chronique d’une quasi-mort annoncée en quelque sorte.

Même si l’expression est un peu forte dans le cas présent, il faut bien avouer que beaucoup avait prédit ce que Warner Bros Games a désormais confirmé. Ainsi la quatrième saison de Suicide Squad Kill The Justice League sera également la dernière pour ce jeu serviciel se déroulant dans l’univers DC et développé par Rocksteady Studios, les créateurs de Batman Arkham.

Ce jeu serviciel connait donc le même destin qu’un autre titre du genre à savoir, Marvel’s Avengers de Square Enix. Dans les deux cas, vouloir proposer un jeu serviciel m’a toujours semblé absurde tant le concept même d’un super-héros est d’être unique avec des capacités et un look déjà connues et aimés des fans. Avoir quatre héros, ou dans notre cas quatre super-vilains, dans un monde ouvert plutôt vide de toute vie avec une série de missions peu inspirées ne pouvait que lasser. Ajouter d’autres vilains risquaient de ne pas suffire.

Warner Bros Games arrête donc les frais et lance aujourd’hui la saison 4 avec l’épisode 7 et l’épisode 8 à partir du 14 janvier 2025 prochain pour clôturer cette épopée. Avec la saison 4, on voit débarquer aussi un dernier super-vilain histoire d’avoir du staff pour aller combattre Brainiac et ses sbires. Il s’agit tout simplement de DeathStroke.

Pour les fans du jeu, sachez toutefois que Suicide Squad Kill the Justice League ne va pas s’arrêter du jour au lendemain. Il sera toujours possible d’y jouer après la saison 4. En effet, un mode offline est ajouté permettant de jouer à la campagne et aux missions saisonnières sans avoir besoin d’être connecté. Il faudra toutefois être en ligne si vous voulez progresser dans vos battle pass, acheter des choses sur la boutique en ligne ou accéder aux classements. Warner Bros Games et Rocksteady Studios confirment qu’ils n’ont pas l’intention – pour le moment – de fermer les serveurs. De ce fait, le jeu en ligne restera tout comme la devise dans le jeu que vous pourrez toujours acquérir après la fin de la saison 4.

Cette décision va permettre à Rocksteady Studios de passer à un nouveau projet qu’on espère plus réussi. Il sera bien que l’équipe retourne à ce qu’il sait bien faire à savoir une belle histoire avec un unique héros. Qui a dit Batman?

Suicide Squad Kill the Justice League est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.