Nouvelle mise à jour et DLC pour The King of Fighters XV demain

SNK continue à mettre à jour son The King of Fighters XV. On va ainsi avoir droit à une mise à jour et un nouveau DLC de personnages dès demain.

Comme tous ses concurrents, The King of Fighters XV bénéficie du soutien de son développeur. Déjà riche en personnages, un nouveau DLC va ainsi voir le jour dans les prochaines heures. Il va permettre aux fans l’ayant acquis de jouer avec deux nouveaux personnages que son Mature et Vice. Vous pouvez voir à quoi vous attendre à travers la vidéo ci-dessous.

Parallèlement à l’arrivée de ce DLC, une mise à jour numérotée 2.40 va apporter une multitude d’ajustements et d’équilibrage pour rendre les combats plus équitables.

The King of Fighters XV est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC. Une version The King of Fighters XV Ultimate Edition sera disponible demain 12 décembre 2024 et comprendra tous les DLC en plus du jeu de base.