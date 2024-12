Sennheiser a annoncé son nouvel ensemble compact de micros sans fil pour les créateurs de contenu

BLOC INFO Constructeur Sennheiser Type Microphone sans fil ACHETEZ SUR AMAZON Sennheiser Profile Wireless

Si Rode a été le premier, bien d’autres constructeurs se sont engouffrés dans les kits de microphones sans fil. L’une des marques emblématiques dans le domaine du son s’y met enfin.

Que ce soit Sony ou donc Sennheiser, les professionnels les connaissaient pour des microphones sans fil HF. Pour en avoir utilisé dans le temps, ce type de microphone avait quelques inconvénients comme les interférences et le fait qu’on pouvait finir par capter le signal d’autres utilisateurs si on restait sur les fréquences standard.

Avec l’avènement des transmissions numériques 2,4 GHz, la qualité et la fiabilité sonore sont désormais monnaie courante. Rode avait initié le concept des kits de microphones sans fil avec ses Rode Wireless. Depuis de très nombreux constructeurs (DJI, Boya, Hollyland, Sony, etc.) se sont mis sur le créneau. Seul Sennheiser ne s’y était pas intéressé jusqu’à présent.

Le fabricant lance donc le Profile Wireless, un système de microphone sans fil deux canaux en 2,4 GHz. A l’instar des produits concurrents comme les Rode Wireless ou les DJI Mic, le Profile Wireless a été conçu pour répondre aux besoins des vidéastes et autres créateurs de contenu. L’ensemble comprend un récepteur à brancher côté caméra/smartphone et deux émetteurs. Ces derniers embarquent des microphones qu’on peut clipser sur des vêtements ou fixer avec des attaches magnétiques fournies. On peut également utiliser des micro-cravates non fournis si on veut une installation plus discrète.

Le boitier de charge est multifonctions. Il peut non seulement charger les deux émetteurs et le récepteur mais aussi servir de microphone à main. Il suffit de placer un des émetteurs/micro dans le boîtier et d’ajouter une bonnette. Ce boitier peut également servir pour transformer l’ensemble en un micro de bureau pratique pour celles et ceux qui font du streaming ou pour les vidéoconférences. Il comprend également un compartiment pour ranger les adapteurs Lightning et USC-C permettant d’utilise le Profile Wireless sur une caméra, un smartphone ou un ordinateur.

Chaque émetteur/micro dispose de 16 Go de mémoire interne de quoi permettre d’enregistrer jusqu’à 30 heures d’audio en backup du signal envoyé au récepteur. Un mode Backup Recording est ainsi disponible. De même, le mode Safety Channel enregistre une version audio de secours avec un volume moindre pour éviter les micro-coupures ou les saturations.

La portée sans fil du Profile Wireless est annoncée à 245 mètres en ligne de mire et à 150 mètres avec des corps étrangers intermédiaires. C’est plutôt dans la fourchette haute par rapport à la concurrence. A pleine charge, le Profile Wireless devrait offrir une autonomie d’environ 7 heures ce qui est largement suffisant pour tourner toute une journée.

Le Sennheiser Profile Wireless est d’ores et déjà disponible pour environ 300€.