X-Out Resurfaced revient en version physique

L’un des grands classiques du shoot’em up sort en version physique pour les collectionneurs? Les nostalgiques de l’ère Amiga peuvent ouvrir leur portefeuille.

Sans l’avez-vous manqué comme moi. X-Out Resurfaced, remake du shoot’em up de Rainbow Arts sorti à l’époque sur Amiga et C64 – puis adapté sur d’autres machines comme l’Amstrad CPC, l’Atari ST et le ZX Spectrum – avait été lancé en août dernier. Ce n’est finalement pas une si mauvaise chose puisqu’ININ Games annonce la disponibilité de la version physique du jeu sorti pour le moment qu’en version numérique.

Ce lancement coïncide avec les 35 du jeu. ININ Games propose donc X-Out Resurfaced 35th Anniversary Edition. Cette version comprend ainsi :

Le jeu en version physique

Le CD audio de la bande originale composée par Chris Hülsbeck

Un artbook

Cette version physique n’est proposée que pour les possesseurs de PS5/Pro et de Switch. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller sur le site officiel pour l’acquérir dès à présent.