GeForce Now – Les nouveaux jeux gérés à partir de ce 12 décembre

Nvidia ajoute régulièrement des jeux à son service de cloud gaming GeForce Now. Pour cette nouvelle fournée, on va retrouver quelques sorties.

Ainsi, Nvidia a travaillé avec NightDive Studios pour ajouter The Thing Remastered au service GeForce Now. Si vous avez acquis le jeu sur votre PC et que vous êtes un abonné GeForce Now, vous allez pouvoir jouer via le cloud sur toute machine compatible.

D’autres titres sont également disponibles sur GeForce Now cette semaine :

Indiana Jones et le Cercle Ancien (nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store et le PC Game Pass, 8 décembre)

(nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur le Microsoft Store et le PC Game Pass, 8 décembre) Fast Food Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 10 décembre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 10 décembre) Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (Nouvelle version sur Steam, 10 déc.)

(Nouvelle version sur Steam, 10 déc.) The Spirit of the Samurai (Nouvelle sortie sur Steam, 12 déc.)

(Nouvelle sortie sur Steam, 12 déc.) Diablo Immortal (Battle.net)

(Battle.net) Le Seigneur des Anneaux : Retour à la Moria (Steam)

Pour rappel GeForce Now est le service par abonnement de Nvidia permettant de jouer à vos jeux PC acquis sur diverses plateformes en streaming via le cloud.