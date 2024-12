Bionic Bay sortira en mars 2025 sur PS5 et PC

Sous ce nom se cache un jeu indé que j’avais repéré lors de ma visite du Taipei Game Show en janvier dernier et qui semble prometteur.

En me baladant dans la section indé du dernier Taipei Game Show en janvier dernier, j’avais repéré plusieurs titres développés par de jeunes équipes. L’un était Nine Sols développé par l’équipe taïwanaise de Red Candle Games qui est récemment sorti sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Mac. L’autre était présenté dans un coin et se nommait Bionic Bay.

Si vous êtes fan de jeu de plateforme et de puzzle, vous allez sans doute accrocher à Bionic Bay. Développé par Mureena et Psychoflow Studio, ce jeu indépendant va vous faire découvrir un univers à la direction artistique soignée et assez envoûtante. Dans ce monde biomécanique guère hospitalier, vous allez devoir faire évoluer un scientifique qui devra se frayer un chemin au milieu de nombreux obstacles et pièges. Comment ? Il aura à sa disposition un appareil de téléportation unique pour manipuler sa position et celle des objets. Avec un gameplay reposant intégralement sur un moteur physique, il faudra vraiment faire preuve d’astuce pour survivre.

Jetez un coup d’oeil aux images et à la dernière bande-annonce ci-dessous. Si vous avez un PC, il est même possible de jouer à la démo disponible sur Steam.

Bionic Bay est prévu sur PS5/Pro et PC pour le 13 Mars 2025.