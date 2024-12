Capcom retourne enfin à sa saga Onimusha

Capcom a enfin décidé de s’attaquer à une de ses anciennes sagas avec ce nouveau Onimusha Way of the Sword. Les fans de la première heure peuvent donc se réjouir mais vont devoir patienter.

Après s’être attaqué à des remakes/réinterprétations de divers volets de la saga Resident Evil, Capcom s’est enfin remémoré qu’ils possédaient une autre franchise qui avait passionné les fans à savoir les Onimusha.

Onimusha Way of the Sword sera un titre totalement inédit. Il n’est pas question de proposer un remake des anciens volets. Cet épisode se déroule dans la capitale Kyoto pendant la période Edo. La ville a été infesté par les Genma, les monstres que notre samurai du jour va devoir combattre avec toujours en sa possession son gauntelet oni.

En attendant que Capcom ne se décide à donner plus d’informations, je vous propose de voir les images et la toute première vidéo de ce projet qui va certainement ravir les fans de la saga. Le jeu va évidemment très largement évolué avec un gameplay moderne et plus riche sans parler d’une réalisation bénéficiant du RE Engine maison qu’on a pu voir dans toutes les dernières productions de Capcom.

Onimusha Way of the Sword est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour 2026.