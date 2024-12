CD Projekt RED montre pour la première fois The Witcher IV

On l’attendait avec impatience et CD Projekt RED n’a pas déçu avec une première vidéo pour dévoiler le futur The Witcher IV. Mais il va falloir attendre encore un bon moment pour sûr.

Avec la vidéo de 6 minutes que vous pouvez (re)voir ci-dessous, CD Projekt RED dévoile l’univers et surtout le protagoniste principal du quatrième volet de la saga. Geralt ne sera pas le héros principal. Ca sera donc Ciri qui reprend le rôle de witcher dans ce nouvel opus.

Avec The Witcher IV, CD Projekt RED bascule sur l’Unreal Engine 5 après avoir développé les précédents volets avec une technologie interne. Toutefois, les développeurs polonais ont customisé le moteur d’Epic Games pour pouvoir gérer l’ambition de ce quatrième opus. Compte tenu du rendu général de la vidéo ci-dessous, ne soyez pas étonné d’apprendre que l’équipe a pu pré-rendre la vidéo sur une carte graphique Nvidia RTX non encore annoncée par Nvidia. Qui a dit RTX 5090? Tous les éléments de cette bande-annonce utilisent les assets et les modèles 3D du jeu. Je peine à croire que le rendu final ressemblera vraiment à cela mais bon l’espoir fait vivre n’est-ce pas?

Si le jeu final soit se rapprocher de ce qu’on voit dans la vidéo, il va falloir s’attendre à des configurations PC surpuissantes pour tenir le choc. Et si le développeur compte sortir le jeu sur les consoles actuelles, le visuel va devoir être sacrément allégé pour sûr. A moins que le jeu ne se destine plus à la PS6 et à la future Xbox.

Aucune date de sortie n’a été communiqué mais il est fort probable qu’il faille attendre encore de longs mois voire de longues années.

En attendant, regardez la vidéo et les images ci-dessous et salivez !