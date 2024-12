Terminé les infectés. Naughty Dog se lance dans l’espace avec Intergalactic The Heretic Prophet

Après des années à bosser sur The Last of Us, Naughty Dog a enfin décidé de passer à autre chose et dévoile à un univers inédit.

Avec Intergalactic The Heretic Prophet, Naughty Dog se lance dans une nouvelle franchise. En développement depuis 2020 sur PS5, ce projet est sous la direction de Neil Druckmann à qui on doit déjà les The Last of US. Il va nous emmener dans une aventure totalement inédite et nous fera suivre les péripéties d’une certaine Jordan A. Mun, une chasseuse de primes qui se retrouve échouée sur une planète nommée Sempiria totalement coupée du monde extérieur. Toutes les personnes ayant eu l’audace de tenter de l’explorer ont disparu. Jordan va être la première personne depuis 600 ans à tenter de s’en échapper.

C’est tout ce que l’on sait pour le moment. Naughty Dog et Sony vont garder encore bien des informations qu’ils distilleront dans les mois à venir. Naughty Dog confirme toutefois qu’il faut s’attendre à une intrigue reposant sur les personnages. Le gameplay est annoncé aussi comme encore plus riche que ce que Naughty Dog a produit auparavant. A en juger par la fin de la vidéo, on pourrait penser que l’héroïne aura à combattre bien des ennemis mécaniques avec son épée.

Jordan est incarnée par l’actrice Tati Gabrielle que vous avez vu dans l’adaptation cinématographique Uncharted où elle jouait la méchante de service, Braddock. On entraperçoit dans la vidéo aussi une image de Kumail Nanjiani qu’on a vu dans Les Eternels. Il aura probablement un rôle dans le jeu donc.

Pour la musique, Naughty Dog a signé avec Trent Reznor et Atticus Ross pour qu’ils composent une bande originale.

Intergalactic The Heretic Prophet est prévu sur PS5/Pro à une date non encore communiquée.