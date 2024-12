Découvrez une mission de Helldivers 2 Présages de Tyrannie jusqu’en 4K HDR

Les développeurs d’Arrowhead Game Studios ont lancé une mise à jour importante pour leur excellent Helldivers 2 avec du nouveau à moudre.

Nous vous évoquions il y a peu l’arrivée de la mise à jour Présages de Tyrannie pour Helldivers 2 sur PS5/Pro et PC. Cette mise à jour ajoute de nombreux éléments dont une nouvelle faction à combattre dans des lieux urbains.

La vidéo que je vous propose ci-dessous a été capturé sur PlayStation 5 Pro et permet de vous faire une idée de ce qui vous attend si vous vous lancez. Il faudra faire face aux Illuministes et ses sbires. J’ai opté pour une difficulté moindre histoire de pouvoir tout parcourir relativement vite et sans trop de problèmes. Habituellement, je joue à des niveaux bien plus élevés 🙂

Helldivers 2 est disponible sur PS5/Pro et PC.