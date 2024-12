Grosse mise à jour de Helldivers 2 disponible

Arrowhead Game Studios continue à enrichir son joyeux Helldivers 2 avec du nouveau contenu. Avec la dernière mise à jour, les joueurs vont avoir du nouveau.

Nommée Présages de Tyrannie (Omens of Tyranny en VO), cette mise à jour a été mise à disposition des fans pendant les The Game Awards 2024. Alors qu’apporte-t-elle?

En premier lieu, les développeurs ajoutent enfin une nouvelle – enfin une ancienne puisque déjà vu sur Helldivers premier du nom – faction. Les Helldivers vont devoir combattre les Illuministes. Après plus d’un siècle, les voilà donc de retour alors que l’humanité pensait les avoir éradiqué. Comme si deux fronts – contre les terminides et les automatons – ne suffisaient pas pour occuper les Helldivers, ils vont devoir aussi combattre des êtres d’une civilisation avancée. Ces derniers ont ainsi pris le contrôle mental de nombreux citoyens humains lobotomisés et corrompus ayant bafoué les principes de la démocratie et des élections justes. N’ayant désormais plus leur droit de vote, on les appelle les Sans-voix. Pour le moment les intentions des Illuministes restent mystérieuses. Ils lancent des assauts ciblés avec des groupes de Sans-voix et construisent d’étranges bâtiments. Il va falloir les arrêter.

Avec ce nouvel ennemi vient de nouveaux lieux de combats en zone urbaine. C’est dans ce contexte que les Helldivers vont devoir combattre les Sans-voix et les Illuministes. Cela change la donne en terme de tactique de combat et il faudra faire très attention.

L’autre ajout de la mise à jour est l’arrivée d’un véhicule, le VRR qui permet de se déplacer plus rapidement, d’augmenter sa force de frappe mais aussi de tout simplement aller écraser les ennemis. Le VRR est capable d’embarquer toute l’escouade habituelle.

En attendant notre vidéo de gameplay de ces nouveaux zones de combat et ces nouveaux ennemis, je vous propose de voir la bande-annonce et la galerie d’images fournies par Sony.

Helldivers 2 est disponible sur PS5/Pro et PC.