Les créateurs d’It Takes Two dévoilent leur nouveau jeu coop, Split Fiction

Si vous aimez les jeux d’action/plateforme en coopération, vous allez être servis avec la dernière création des suédois d’Hazelight Studios à qui nous devons It Takes Two.

Comme pour leur précédente production, Split Fiction va pousser les joueurs à trouver un coéquipier pour progresser dans ce jeu d’action/plateforme mettant en scène deux scénaristes, Mio et Zoé. Chacune d’elle est plutôt spécialisée sur des thématiques. Ainsi Mio aime écrire dans des univers science-fiction alors que Zoé préfère la fantasy. Si ce pitch peut sembler totalement innocent, les évènements vont les propulser dans leurs propres univers après qu’une machine conçue pour aspirer les idées créatrices n’ait terminé par les happer.

Notre duo du jour se retrouve alors à devoir progresser et survivre dans deux univers différents passant de l’un à l’autre régulièrement. Nos héroïnes vont devoir utiliser leurs capacités et s’entraider pour pouvoir s’en sortir en faisant face à de différentes mécaniques de jeu propres à chaque univers. Au passage, elles vont découvrir qu’elles ont bien plus en commun et se lieront d’amitié.

EA et Hazelight Studios vont reprendre le même type de commercialisation avec le Pass Ami. Ainsi, il suffit à un joueur de posséder le jeu pour pouvoir inviter un ami qui jouera gratuitement. L’option crossplay est même disponible permettant à des joueurs sur des machines différentes de s’amuser ensemble.

Je vous laisse admirer la bande-annonce ainsi qu’une première galerie d’images pour ce titre qui pourrait bien titiller votre intérêt si vous aviez aimé It Takes Two.

Split Fiction sera disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC le 6 mars 2025.