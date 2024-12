Quand Pac-Man devient un jeu d’action/plateforme plutôt SF et gore cela donne Shadow Labyrinth

Cela fait un moment qu’on n’a pas eu droit à un jeu Pac-Man. Avec Shadow Labyrinth, Bandai Namco se laisse à une interprétation assez étonnante de l’univers Pac-Man.

Si vous avez regardé la série Secret Level sur Amazon Prime Video et plus précisément l’épisode 6 dédié à Pac-Man, vous reconnaîtrez le concept même de Shadow Labyrinth puisque l’épisode en question présente une direction artistique similaire au jeu en développement. D’ailleurs, lorsque j’ai vu l’épisode je n’ai pu m’empêcher de penser à un jeu rogue-like ou rogue-lite. Alors lorsque j’ai découvert la bande-annonce de Shadow Labyrinth pendant les The Game Awards 2024, la boucle était bouclée. Bandai Namco va donc bel et bien produire un jeu qui reprend l’univers de l’épisode de la série en moins dark tout de même.

Shadow Labyrinth va nous faire incarner un personnage – différent de celui de la série – nommé Swordsman N°8. Faisant suite aux évènements de l’épisode de la série, vous vous réveillez sur une planète extraterrestre ravagée oar la guerre et les nombreux monstres. Un être mystérieux nommé Puck va prendre contact pour vous dire que le but est de parvenir à s’échapper de ce monde. Mais pour cela, il va falloir survivre et devenir l’utime prédateur. Manger ou être manger telle est la devise de ce jeu. Il va falloir progresser, éliminer puis manger tous les ennemis tout en résolvant diverses énigmes.

A l’instar d’un metroidvania, il va donc falloir maîtriser le combat et améliorer vos capacités et vos compétences au mieux. Si la série laisse penser à un rogue-lite, Bandai Namco semble avoir pris une autre direction en choisissant le bon vieux concept du metroidvania mêlant action, aventure, exploration et plateforme avec un zeste de RPG.

Bandai Namco va encore dévoiler bien d’autres éléments sur ce projet audacieux. En tous les cas, j’aime la direction artistique du jeu étant fan de metroidvania, il me tarde de pouvoir tâter de ce titre.

Shadow Labyrinth est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, Switch et PC pour courant 2025.