Square Enix confirme la version PC de Final Fantasy VII Rebirth pour janvier prochain

La saga Final Fantasy VII continue. Après la version PS5/Pro, Square Enix va adapter le second volet sur PC histoire de toucher un autre public.

Comme pour Final Fantasy VII Remake, le second volet du remake de Final Fantasy VII va débarquer sur PC avec son lot d’améliorations pour tenir compte des capacités propres aux configurations PC.

La version PC de Final Fantasy VII Rebirth va bénéficier de nombreuses fonctionnalités accessibles en fonction de votre configuration PC :

Eclairage et rendu de la lumière améliorés

Compatibilité Nvidia DLSS

Gestion du VRR

Meilleure gestion des textures et de leur niveau de détail

Compatibilité avec les manettes DualSense

Jouable avec le combo clavier/souris avec personnalisation des commandes

Version jouable sur Steam Deck prévue via Steam

Square Enix dévoile également les configurations PC recommandées pour profiter pleinement de Final Fantasy VII Rebirth via le visuel ci-dessous.

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 23 janvier 2025 sur PC. Pour vous d’ores et déjà précommander le jeu en version standard ou numérique deluxe. Square Enix a prévu également un pack double Final Fantasy VII Remake & Rebirth et un pack double numérique deluxe également disponible à la précommande sur Steam et Epic Games Store. Le jeu est déjà disponible sur PS5/Pro