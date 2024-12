Clive Rosfield de Final Fantasy XVI débarque bientôt sur Tekken 8

Que diriez-vous de pouvoir combattre tous les protagonistes de Tekken 8 en incarnant le héros de Final Fantasy XVI? Ce sera bientôt possible.

Bandai Namco annonce l’arrivée de Clive Rosfield, le héros de Final Fantasy XVI dans Tekken 8. Il va ainsi rejoindre le casting du jeu de baston de Bandai Namco. Clive fait partie des personnages DLC faisant partie du Character Pass Year 1 disponible moyennant finance sur les stores ou inclus avec les versions Ultimate Edition, Deluxe Edition et Deluxe Edition Upgrade Pack. Accompagnant Clive, la sortie du personnage va également coïncider avec l’ajout d’une nouvelle arène de combat, le Phoenix Gate, tirée évidemment de Final Fantasy XVI. Le DLC avec Clive Rosfield va officiellement sortir le 19 décembre prochain. Il est d’ores et déjà disponible en accès anticipé pour les détenteurs du Season Pass 1. Vous pouvez jeter un coup d’oeil à la vidéo ci-dessous ainsi que la galerie d’images.

L’autre bonne nouvelle pour Tekken 8 est d’avoir remporté le prix du meilleur jeu de combat 2024 lors des The Game Awards 2024 devant des concurrents comme MultiVersus, Marvel vs Capcom Fighting Collection, Dragon Ball Sparking! Zero et Grandblue Fantasy Versus. Vu la liste, Tekken 8 aurait été mon choix également 😉

Tekken 8 est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC