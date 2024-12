Enfin une vidéo de gameplay du spectaculaire action/RPG Exodus

Dévoilé pour la première fois aux Game Awards 2023, Exodus avait attiré tous les regards avec un concept intéressant pour un gameplay qui n’est pas sans rappeler Mass Effect.

Pendant toute cette année, l’équipe d’Archetype Entertainment a posté énormément d’informations concernant leur projet Exodus mais j’attendais avec impatience de voir à quoi allait vraiment ressembler le jeu. On peut enfin se rendre compte par soi-même avec la toute première vidéo de gameplay.

Pour rappel, Exodus est un action/RPG à la Mass Effect mêlant shooter et aventure épique. Le joueur va incarner un Traveler véritable explorateur de l’espace cherchant à se procurer par tous les moyens des technologies et des armes extraterrestres pour combattre une race particulièrement belliqueuse, les Celestials. Mais, alors que le concept d’espace-temps n’a guère d’impact dans la majorité des films, des séries et des jeux SF, ici, il fait partie intégrante du scénario.

En effet, vous déplacer dans l’espace implique une dilatation du temps avec un écoulement différent entre vous et vos proches restés à la maison. Les conséquences de vos actions peuvent ainsi impacter à très grande échelle voire sur des générations.

Cette nouvelle vidéo permet de découvrir un gameplay qui m’a semblé familier. On dirait vraiment du Mass Effect modernisé avec un mélange entre shooting, infiltration et combat rapproché avec une vue à la troisième personne. Il faudra voir si l’intrigue sera aussi palpitante que le laisse supposer le pitch de départ. Il va toutefois falloir encore attendre car il y a toujours aucune date de sortie.

Exodus est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC.