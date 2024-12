La démo de Fantasian Neo Dimension est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, Switch et PC

Quelques jours après sa sortie, Square Enix lâche une démo de son JRPG Fantasian Neo Dimension pour attirer un nouveau public.

Sorti en 2021 sur Apple Arcade et donc pour les iPhone, iPad, Apple TV et Mac, Fantasian était un RPG de Mistwalker produit et écrit par son fondateur, un certain Hironobu Sakaguchi créateur de la saga Final Fantasy. La bande originale avait été confié à Nobuo Uematsu également connu pour la saga Final Fantasy. Fantasian Neo Dimension est donc une adaptation sur les consoles et sur PC de ce titre avec des graphismes en résolution supérieure et quelques améliorations côté gameplay.

L’originalité du titre n’est pas vraiment dans son gameplay qui est somme toute assez traditionnel mêlant l’exploration avec des combats au tour par tour. En effet tous les environnements du jeu ont été créé en utilisant de véritables dioramas par des experts du genre. Cela donne une touche visuelle et artistique vraiment particulière que je vous conseille d’aller découvrir sur la démo.

Cette démo va vous permettre de découvrir les premières heures de jeu et découvrir les mécaniques de combat.

Fantasian Neo Dimension est d’ores et déjà disponibles sur PS5/Pro, XSX/S, Switch et PC.