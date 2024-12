Microids s’attaque à une autre oeuvre d’Agatha Christie, Mort sur le Nil

Microids continue à adapter les oeuvres d’Agatha Christie. Cette fois-ci, l’éditeur français s’attaque au roman Mort sur le Nil.

Après Le Crime de L’Orient Express, Microids Studio Lyon prépare donc un second titre inspiré par l’oeuvre de la célèbre romancière britannique Agatha Christie. En effet, Agatha Christie Mort sur le Nil n’est pas une adaptation au pied de la lettre mais une réinterprétation.

L’intrigue va ainsi se déroule dans l’Egypte des années 70 mais fera également découvrir d’autres lieux comme Londres et Majorque. Si l’histoire générale ne devrait pas vraiment changer, les développeurs vont ajouter des intrigues inédites, des mécaniques de jeu et des énigmes plus complexes avec une difficulté plus élevée. Plus de liberté sera donnée aux joueurs pour progresser dans leur enquête. Là encore, l’enquête mettra en avant Hercule Poirot mais également Jane Royce, la nouvelle détective qui avait fait son apparition dans Agatha Christie Le Crime de L’Orient-Express. Avec deux personnages, vous pourrez ainsi découvrir deux perspectives des mêmes évènements.

Pour enquêter, vous allez devoir utiliser la carte mentale. Celle-ci sera améliorée par rapport au précédent titre. A vous de recueillir des indices et établir des liens logiques. Un système de confrontation permettre d’affronter vos suspects avec les preuves que vous aurez en votre possession. Compléter les profils des différents protagonistes pourra aussi s’avérer des plus utiles.

Agatha Christie Mort sur le Nil est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, Switch et PC pour 2025. En attendant, voici une première vidéo et une première galerie d’images.