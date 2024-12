Sony confirme l’adaptation PC de The Last of Us Part II Remastered pour avril 2025

La stratégie éditoriale de Sony sur PC est relativement simple désormais. La majorité des titres PlayStation sort par la suite sur PC. The Last of Us Part II Remastered ne déroge pas à la règle.

Non content d’avoir annoncé leur nouveau projet Intergalactic The Heretic Prophet, Naughty Dog va donc voir The Last of Us Part II Remastered adapté sur PC par les équipes spécialisées que sont Nixxes Software et Iron Galaxy.

Prévu pour avril 2025, cette version va évidemment apporter diverses fonctionnalités spécifiques au monde PC par rapport à ce qui avait été proposé sur PS5 puis sur PS5 Pro tout en conservant tout le contenu y compris le mode roguelike ajouté sur PS5/Pro ou le mode guitare. Si les développeurs et Sony n’ont pas encore donné le détail, on peut s’attendre aux classiques implémentations de fonctionnalités comme le Nvidia DLSS, et autres upscalers ou générateurs d’images. On peut espérer aussi l’ajout du ray tracing pour les PC musclés sans parler des différentes résolutions avec des framerates plus ou moins élevés. Sony promet de dévoiler tous les aspects techniques de cette adaptation prochainement.

The Last of Us Part II Remastered sortira sur PC le 3 avril 2025. Il est d’ores et déjà disponible sur PS5 et PS5 Pro.