Helldivers 2 inspire Sony pour produire un DualSense et un disque vynile

Non content d’avoir lancé une mise à jour qui a ravivé la motivation à tous les combattants de la liberté, Sony va proposer de quoi vous plonger encore plus dans l’univers Helldivers.

Ainsi, pour les mégafans et les collectionneurs, Sony prépare de sortir une édition limitée du DualSense aux couleurs de Helldivers 2. Les précommandes vont débuter dès ce vendredi 20 décembre pour une sortie prévue le 6 février 2025. Mais attention, qui dit édition limitée dit tarif gonflé. Il vous faudra quelques 85€ pour l’acquérir. Mais avouez que cette version du DualSense en jette non? (cf. image de couverture de cet article). Pour plus d’informations, allez jeter un coup d’oeil sur le site officiel de PlayStation.

L’autre proposition est tout simplement la bande originale du jeu en version vinyle. Là encore, les collectionneurs et les fans apprécieront un disque dans un magnifique jaune flashy translucide et une belle jaquette. Ce disque sera disponible pour nous les frenchies à la Fnac et sur Amazon.