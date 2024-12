Les créateurs de Sifu se lancent dans le football multijoueur en ligne avec Rematch

Après Absolver et Sifu, les frenchies de Sloclap ont décidé de passer à totalement autre chose. Terminé le rogue-like, voici venir du football arcade.

Hé oui, aussi étonnant que celui puisse paraître, Sloclap a opté pour un genre totalement différent de leurs précédentes productions – sans doute pour assouvir des passions à l’intérieur de l’équipe.

Avec Rematch, les développeur du studio parisien va proposer un jeu de football typé arcade proposant des matchs à 5 contre 5. Si vous regardez la vidéo et les images ci-dessous, difficile de ne pas penser à un Rocket League qui reviendrait au sport qui a inspiré le jeu.

Sur des terrains de foot ressemblant plutôt à des arènes, Rematch verra s’affronter deux équipes de 5 joueurs dans des matchs courts et dynamiques. Le but est de proposer un max d’action sans temps mort avec une caméra à la troisième personne très proche des joueurs. En cela, Rematch fait penser au mode Rush d’EA Sports FC 25 avec une direction artistique plus cartoon.

Comme vous pouvez vous y attendre, Rematch a été conçu avec le multijoueur en ligne au coeur de tout son intérêt. Puisque tout est question de skill et de jeu en équipe, il vise clairement les fans de compétition en ligne.

Hormis les matchs en ligne, le jeu proposera d’autres modes de jeu rapides et du contenu saisonnier avec bien des éléments cosmétiques à looter.

Rematch est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour l’été 2025.