Nacon propose de nouveaux coloris pour son pad progamer Revolution 5 Pro

Lancée déjà il y a une bonne année, la manette progamer de Nacon sous licence PlayStation avait été proposé uniquement en noir et blanc. Vous allez voir du choix désormais.

Nacon annonce en effet trois nouvelles couleurs pour sa manette Revolution 5 Pro. Vous allez ainsi avoir le choix entre Camo Arctic, Camo Forest et Camo Urban. Techniquement la couleur est la seule chose qui change donc. Ces nouveaux modèles conservent les mêmes caractéristiques que les modèles d’origine lancés l’an dernier à savoir :

Technologie Hall Effect : joysticks et gâchettes bénéficient d’une précision et d’une durabilité accrues grâce à cette technologie, qui empêche les mouvements imprévus au fil du temps.

Trigger Blocker : personnalisation de l’amplitudes des gâchettes.

Double connectivité sans fil : la manette se connecte à la fois en radio fréquence à la console, et à un casque audio Bluetooth.

Personnalisation totale : création de profils personnalisés via l’application PC/Mac dédiée, 4 profils embarqués par plateforme, 3 sets de poids, 3 tailles de joystick, 3 sets de têtes de joystick, 1 micro externe et pas moins de 60 options de personnalisation.

Vibration : la manette est dotée de deux moteurs à vibration compatibles uniquement avec les jeux PC et PS4 (non disponible sur PS5®).

Les Revolution 5 Pro et les nouveaux coloris sont d’ores et déjà disponibles pour 230€ environ. Il y a actuellement une promo sur les versions noire et blanche de ce pad à 199€ sur Amazon. Suivez nos liens dans le bloc info de cet article.

