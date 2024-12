Un kit complet Killzone disponible gratuitement sur Helldivers 2

Les développeurs tentent de se faire pardonner après une polémique sur le tarif des éléments cosmétiques inspirés par la saga Killzone.

Après avoir sorti des oubliettes la saga Killzone de Guerrilla Games en proposant un kit complet comprenant armure, casque, cape, emblème et gun pour vos Helldivers sur Helldivers 2, Arrowhead Game Studios a dû faire face à un sacré retour de bâton de la part de la communauté. Celle-ci jugeait – à juste titre – que le prix des éléments était indécent bien au-delà de ce que coûte d’autres éléments plus riches en contenu comme les obligations de guerre.

Comme pour se faire pardonner, les développeurs proposent donc le second kit qui était prévu gratuitement à tous les helldivers. Pour le récupérer, rien de plus facile. Il vous suffit de lancer le jeu pour voir débarquer tous les éléments. Vous n’aurez alors plus qu’à les récupérer.

Par contre, les éléments du premier kit sont restés au tarif initial donc toujours hors de prix malheureusement.

Vous voilà prévenus.

Helldivers 2 est disponible sur PS5/Pro et PC.