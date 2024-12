Test – Dragon Quest III HD-2D Remake – C’est dans les vieux pots…

BLOC INFO Date de sortie 14 novembre 2024 Editeur Square Enix Développeur Square Enix Genre RPG Machines PS5/Pro, XSX/S, Switch, PC PEGI 12 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5/Pro Version XSX/S Version Switch

La saga Dragon Quest est composée de très nombreux titres depuis le tout premier sorti en 1986. Mais le véritable point d’origine est ce Dragon Quest III que Square Enix a décidé de moderniser. Une réussite?

Développer un remake peut être fait de plusieurs manières différentes. Soit on décide de totalement réinterpréter le titre d’origine – ce que Square Enix a fait avec Final Fantasy VII – soit on tente de rester assez fidèle que possible tout en apportant une touche de modernité. Dans le cas de Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix a décidé d’opter pour la seconde voie.

Si cela peut surprendre les novices, Dragon Quest III fut en fait le premier volet chronologiquement parlant. C’est l’une des raisons pour laquelle la compilation Dragon Quest I-II HD-2D Remake ne sera proposée qu’en 2025 histoire d’avoir une continuité logique. L’histoire nous emmène dans un monde fantasy où vous incarnez le fils ou la fille (au choix) d’un héros légendaire local nommé Ortega. Ce dernier a malheureusement disparu après être parti combattre le démon Baramos. C’est dans ce contexte que votre mère vous réveille le matin de votre 16ème anniversaire. Vous devrez aller rendre visite au roi afin d’obtenir sa bénédiction pour lancer votre propre quête avec pour objectif final de vaincre Baramos et sauvez le monde. Bref, comme d’habitude quoi.

Comme tout JRPG qui se respecte, Dragon Quest III HD-2D Remake implique une aventure en équipe. Le périple va ainsi débuter avec pour premier objectif de recruter de nouveaux membres voulant partir à l’aventure avec vous. La taverne dans le premier village est le lieu à visiter pour recruter vos trois coéquipiers. Chaque personnage a sa propre vocation (classe) et sa personnalité. Les trois coéquipiers par défaut m’a semblé plutôt équilibré et si vous souhaitez plus de personnalisation et de variété, montez à l’étage de la taverne pour peaufiner votre équipe. Vos coéquipiers évolueront évidemment tout au long de l’aventure comme votre héros principal. Mais plus loin dans la progression il sera possible de changer leur vocation (s’ils ont atteint le niveau 20) tout en gardant une partie de leurs stats et leurs capacités et sorts. De ce fait, il est tout à fait possible d’avoir des personnages ayant les capacités d’un guerrier et d’un mage en même temps. Bref, si vous aimez jouer sur les combinaisons de capacités pour créer l’équipe ultime, vous le pourrez.

Une fois votre équipe montée, la quête peut véritablement commencer. Vous allez ainsi explorer le monde, visiter bien des villages et des lieux et rencontrer divers personnages. Certains feront avancer l’aventure tandis que d’autres vous feront vivre des flashbacks, une des nouveautés de ce remake permettant d’apporter un peu plus de profondeur à l’intrigue. On peut ainsi voir des évènements concernant votre père Ortega et votre mère.

Comme souvent dans les JRPG, les affrontements peuvent survenir à n’importe quel moment lors de vos déplacements sur la carte et c’est là qu’on découvre un système de combat assez simple. Dans une vue subjective, vous aurez à décider de vos actions et regarder le déroule puisqu’il s’agit d’un système au tour par tour. Les développeurs sont restés fidèles à l’original dans la présentation. J’aurais aimé qu’ils modernisent un peu la chose notamment en passant en vue troisième personne nous permettant ainsi de voir nos personnages agir, attaquer, lancer les sorts, etc. Une nouveauté est la vocation dresseur de monstres (Monster Wrangler en VO). Cette classe/vocation permet ainsi d’utiliser des capacités de monstres que vous aurez trouvé et « recruté » pendant votre quête. Un zeste de Pokémon en quelque sorte. D’ailleurs, vous pourrez les faire combattre dans des arènes de monstres.

Comme je le disais plus haut, ce remake est plutôt fidèle au titre originel. Le principal changement est visuel mais pas au point de totalement modifier l’esthétique. Square Enix n’est pas allé dans le monde ouvert ultra-détaillé et en 3D d’un Final Fantasy VII Remake. A la place, les développeurs ont utilisé le fameux style HD-2D de l’éditeur qu’on avait pu découvrir notamment sur les Octopath Traveler. Si vous ne connaissez pas, il s’agit d’un style graphique qui mêle personnages en 2D avec des environnements 3D regorgeant d’effets spéciaux pour un rendu général à l’esthétique plaisante et soignée. Dans le cas de Dragon Quest II HD-2D Remake, c’est séduisant et conserve l’esprit du jeu d’origine. Toutefois, j’ai trouvé le rendu un peu moins riche que sur les Octopath Traveler. Mais j’avoue que c’est un justement purement subjectif.

La modernisation du titre originel concerne également l’ambiance sonore avec des musiques orchestrales en lieu et place des chiptunes de l’époque. Cela enrichit nettement l’expérience. J’avoue par contre avoir été surpris d’entendre certains bruitages faisant penser à des sons de la version de l’époque. Un choix artistique sans doute. Parmi les nouveautés, on retrouve également quelques améliorations de confort qui permettent de personnaliser un peu le jeu. On peut ainsi avoir des marqueurs de quête, modifier la difficulté, ajuster la vitesse de déroulement des combats ou encore vous déplacer rapidement dans un même donjon. Certains trouveront que cela impacte de trop le déroulement de l’aventure. Personnellement j’ai trouvé toutes ces fonctionnalités bien pratiques pour rendre le jeu plus agréable.

Au final, Square Enix n’a pas eu à trop réinventer la roue. Avec un joli lifting visuel, des améliorations et personnalisations de gameplay possibles, on obtient un remake efficace qui ravira les nostalgiques et les curieux voulant découvrir un classique du JRPG.