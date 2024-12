Découvrez la première heure de Fantasian Neo Dimension jusqu’en 4K

Après avoir sévi sur les appareils Apple, le JRPG de Mistwalker débarque enfin sur consoles. Si vous êtes un fan de ce genre, vous devriez peut-être y jeter un coup d’oeil.

Fantasian était sorti sur Apple Arcade en 2021 jouable sur iOS, iPadOS et Mac. Le jeu avait été proposé en deux parties. Fantasian Neo Dimension est donc une adaptation pour les PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et Switch.

Si l’attention d’Apple s’était porté sur ce titre c’était en raison de l’équipe derrière le projet. En effet, on retrouvait aux commandes un certain Hironobu Sakaguchi et Nobuo Uematsu respectivement le papa et le compositeur de la saga Final Fantasy. L’autre attrait de ce JRPG traditionnel mêlant exploration et combats au tour par tour repose sur son développement et sa direction artistique. En effet, si les personnages et divers éléments sont en 3D temps réel, la majorité des décors sont des dioramas créés de toute pièce pour le jeu. Même si l’intégration des deux types d’éléments est un peu « déconnecté », il faut bien avouer que cela donne une touche toute particulière au jeu.

Je vous propose de découvrir la première heure de jeu de cette aventure qui vous fait incarner un certain Leo amnésique embarqué dans un périple qui va lui faire travers plusieurs mondes. La vidéo a été capturé sur une PS5 Pro. Techniquement, les développeurs ont repris la majorité des éléments des versions sur les machines Apple et les améliorant un peu notamment au niveau de la résolution.

Fantasian Neo Dimension est disponible sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Switch et PC.