Dotemu ramène Ninja Gaiden d’entre les morts avec Ninja Gaiden Ragebound

Ninja Gaiden reste un des grands classiques de Tecmo. Grâce à Dotemu, on va pouvoir découvrir un gameplay plus proche des premiers volets l’année prochaine.

Dotemu a annoncé Ninja Gaiden Ragebound à sortir à l’été 2025 sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Tout ce titre se cache un jeu d’action/plateforme inspiré par les versions NES des années 80. De ce fait, oubliez les Ninja Gaiden en 3D que vous avez pu connaître notamment sur les Xbox. Ici, on va retourner aux sources avec un jeu d’action/plateforme 2D pixel art avec scrolling latéral particulièrement plaisant à en juger par la première vidéo et les premières images.

Développé par The Game Kitchen et édité par Dotemu, Ninja Gaiden Ragebound met en scène un nouveau héros nommé Kenji Mozu, jeune ninja du clan Hayabusa. Alors que Ryu Hayabusa est parti en Amérique pour venger son père, le voile entre le monde des humains et celui des démons s’est déchiré. Dans ce contexte, Kenji va devoir combattre les démons pour protéger les siens.

A l’instar des titres d’antan, il va falloir faire preuve d’une belle dextérité pour affronter les ennemis et les boss qui vont vous barrer le chemin. A vous aussi d’améliorer vos compétences, trouver des objets cachés et remplir diverses quêtes annexes pour gagner en puissance.

Ninja Gaiden Ragebound est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour l’été 2025.