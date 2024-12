On a enfin une idée de ce qui nous attend dans Borderlands 4

Teasé l’été dernier, Gearbox Software a enfin dévoilé une vidéo, des images et des infos sur le prochain volet de la saga Borderlands.

Borderlands 4 nous emmènera sur une nouvelle planète nommée Kairos. Celle-ci sera la plus dangereuse jamais découverte dans l’univers Borderlands. Et comme souvent, sur cette planète, un dictateur impitoyable domine son peuple depuis le ciel.

La vidéo ci-dessous nous permet de faire la connaissance avec The Timekeeper, un dictateur dominant son peuple depuis le ciel. Dans ce contexte, vous aurez à incarner encore une fois un chasseur de trésors et profiter de la foultitude d’armes que vous pourrez looter. Pour le côté progression, Borderlands 4 aura des arbres de compétences les plus approfondis de la saga. Les fanatiques de la personnalisation de personnage vont pouvoir s’amuser à créer des builds ultimes.

Histoire de rendre les déplacements plus faciles et plus rapides, l’équipe indique déjà avoir conçu de nouvelles mécaniques de déplacement tout en ajoutant de nouvelles dimensions aux combats. On aura ainsi la possibilité d’utiliser un véhicule qu’on pourra invoquer n’importe où.

Evidemment, FPS/shooter en ligne, Borderlands 4 permettra à la fois le jeu en solo mais aussi le jeu en coop avec trois autres joueurs pour progresser dans les missions à la recherche de toujours plus de butins.

Borderlands 4 sortira sur PS5/Pro, XSX/S et PC courant 2025.