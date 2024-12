Un accès anticipé mi-janvier et une sortie à l’automne 2025 pour Assetto Corsa Evo

Attendu par les fans de sim racing, le prochain Assetto Corsa est sur la dernière ligne droite de développement. On va pouvoir y goûter bientôt.

Si le plus récent Assetto Corsa Competizione était un titre très focus sur la compétition, Assetto Corsa Evo semble retourner à la proposition originelle à savoir. Les fans de la première heure seront donc content d’apprendre que cet Assetto Corsa Evo va permettre de faire du pilotage sur route avec un monde ouvert. Ce dernier sera une reproduction de la région d’Eifel qui englobe le célèbre circuit du Nürburgring.

Cet aspect monde ouvert ne sera toutefois pas disponible pendant l’accès anticipé. Il faudra attendre l’été 2025 pour en profiter. Il sera d’ailleurs proposé par étapes au fil des mises à jour. Il faut bien avouer qu’un tel environnement va demander beaucoup de travail à l’équipe de développement. Reproduit grâce à la technologie LIDAR mais aussi à une technologie propre à Kunos Simulazioni, la région d’Eifel sera reproduite avec une fidélité et un réalisme époustouflante. Et bien plus que d’un point de vue visuel, cette reproduction permettra aussi des interactions. Vous pourrez ainsi interactig avec les commerces du coin, louer des voitures ou encore les améliorer dans divers garages et centres réellement présents dans la zone.

Parmi les autres informations dévoilées sur la vidéo ci-dessous, Kunos Simulazioni évoque le contenu de la version en accès anticipé :

Un système de météo dynamique avec des conditions de piste variables en temps réel

Des circuits très détails grâce à la technologie de scanner laser

Un moteur physique remanié avec des modèles physiques pour les suspensions et les pneus améliorés

20 voitures de marques et de classes différentes

5 circuits : Laguna Seca, Brands Hatch, Imola, Mount Panorama, Suzuka

La premières partie du mode solo avec les sessions d’entraînement et l’académie de pilotage qui vous permettra d’apprendre pas à pas les circuits et vous familiariser avec les différentes catégories de voitures.

Le monde ouvert proposé par étapes à partir de l’été 2025

La version finale proposera évidemment bien plus de contenus comme :

100 voitures

Le monde ouvert représentant la région d’Eifel qu’on pourra explorer librement

15 circuits officiels sous licence

et d’autres éléments qui viendront s’ajouter via des mises à jour gratuites

Assetto Corsa Evo sera en accès anticipé sur Steam pour PC à partir du 16 janvier 2025. Le jeu est prévu pour une sortie officielle à l’automne 2025. Il n’y a pour le moment pas de confirmation de versions consoles mais il faudra probablement s’attendre à une sortie décalée comme ce fût le cas sur Assetto Corsa Competizione.