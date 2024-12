Virtua Fighter 5 R.E.VO sortira sur PC début février 2025

En attendant que Sega ne dévoile plus en avant le futur de sa saga Virtua Fighter, l’éditeur prépare une nouvelle version sur PC.

Nommé Virtua Fighter 5 R.E.V.O, ce nouvel opus est en fait une adaptation du remaster de Virtua Fighter 5 que les joueurs sur PS4 connaissent sous le nom de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. On devrait donc y retrouver tout le contenu déjà disponible sur la version PS4 mais avec une réalisation revue une fois encore pour profiter des capacités des nombreuses configurations PC. On aura ainsi droit à des graphismes jusqu’en 4K, à un rollback netcode et à un rééquilibrage du jeu.

Si vous vous décidez à précommander le jeu, vous aurez droit au Sega Hardware Customization Item 3 Piece Set. Ce pack propose des items inspiré par les Sega Genesis (aka Mega Drive chez nous), Sega Saturn et Sega Dreamcast qu’on pourra placer dans le dos des combattants.

De plus, Sega prévoit une édition Virtua Fighter 5 R.E.V.O 30th Anniversary. Cette édition comprendra :

Le jeu

Un ensemble maillot de bain VF 30th Anniversary

Une collection sonore VF 30th Anniversary

Des artworks de pré-production du Virtua Fighter originel

Le DLC Legendary Pack

Le DLC Ryu Ga Gotoku Series Collaboration Pack

Un ensemble de fonds d’écran

Les précommandes sont disponible sur la page Steam du jeu.

Parallèlement Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown bénéficie d’une mise à jour déjà disponible sur PS4/Pro.

Et si cela ne vous suffit pas, Sega et Ryu Ga Gotoku Studio responsable de la saga Yakuza/Like A Dragon, ont annoncé un nouvel opus à la saga Virtua Fighter. Il va toutefois falloir attendre un peu pour en voir un peu plus que le teaser vidéo que je vous mets ci-dessous.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O est prévu sur PC pour le 2 février 2025.