Découvrez les deux volets de la saga Horizon jusqu’en 4K HDR sur PS5 Pro

Avec la sortie de la PlayStation 5 Pro de nombreux jeux bénéficient d’améliorations. La série des Horizon de Sony et Guerrilla Games en fait partie.

Comme souvent sur Playscope, on vous propose nos propres vidéos de gameplay de qualité. Notre focus est généralement fait sur des vidéos de gameplay si possible en 60 images/seconde que ce soit sur consoles ou sur PC.

Nous vous proposons donc ci-dessous de (re)découvrir les débuts d’Horizon Zero Dawn Remastered lancé il y a quelques semaines et profitant de nombreuses améliorations pour être à égalité techniquement avec le second volet à savoir Horizon Forbidden West. Tous deux ont été patché pour profiter des capacités spécifiques à la PS5 Pro et proposent un mode performance pro. Autant dire que si vous l’écran pour en profiter, les deux jeux gagnent en précision visuelle et en clarté avec une fréquence d’images à 60 images/seconde stable. Bref, vous vivrez des aventures dans des environnements somptueux avec Aloy.

Horizon Zero Dawn Remastered et Horizon Forbidden West sont disponibles sur PS5/Pro, PS4/Pro et PC.