Le chasseur de dinosaures Turok enfin de retour avec Turok Origins

Les vétérans se souviennent sans doute d’un certain Turok sur N64 puis divers titres au fil des années suivantes. Franchise oubliée, elle reviendra courant 2025.

Le dernier titre Turok date de 2008 sur PS3 et Xbox360. Depuis, plus personne n’avait semblé être intéressé de reprendre cette franchise. Saber Interactive, à qui on doit le récent Warhammer 40000 Space Marine 2, a décidé de reprendre le flambeau et dépoussiérer Turok.

30 ans après son lancement, Saber Interactive va donc rebooter la franchise avec Turok Origins. Cette fois-ci, les développeurs ont décidé d’opter pour un shooter à la troisième personne plutôt spectaculaire à en juger par la vidéo ci-dessous.

Turok Origins vous fera incarner des guerriers Turok et devront faire face à d’innombrables dinosaures ainsi qu’une menace alien cherchant à éliminer l’humanité dans toute la galaxie. A l’instar de tout shooter, il va falloir étoffer son armement, ses équipes ainsi que faire évoluer votre héros et ses capacités grâce à l’ADN des ennemis. S’il sera jouable en solo, la coopération sera également proposée pour qui préfère se lancer dans le combat intense à plusieurs.

Turok Origins est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC à une date non encore déterminée, probablement courant 2025.