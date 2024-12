Test Drive Unlimited Solar Crown jouable gratuitement ce week-end sur PS5/Pro

Nacon et KT Racing tentent de ramener du public sur leur dernier jeu de course après un lancement chaotique. Quoi de mieux que proposer de jouer gratuitement.

Nacon annonce la disponibilité d’une version d’essai gratuite de son Test Drive Unlimited Solar Crown qui va permettre aux joueurs sur PS5/Pro de découvrir le jeu. Ainsi du vendredi 27 décembre à 10h au 31 décembre 2024 à 10h heure française, les curieux pourront se lancer à la découverte de Hong Kong et Ibiza à bord de bolides. Cette version d’essai donne un accès complet au jeu sans aucune restriction pendant cette période. Evidemment, si vous vous décidez à acheter le jeu, vous conserverez votre progression. A noter qu’un week-end gratuit sera également proposé aux joueurs sur XSX/S et sur PC ultérieurement.

Histoire de vous tenter, l’édition Gold du jeu sera proposée avec une réduction de 40% sur la version PS5/Pro pendant ce week-end.

Lancé en septembre dernier, le jeu a connu bien des déboires au départ entre performances plus que médiocres, bugs et problèmes de serveur. Le jeu était clairement pas terminé à l’époque. Depuis les développeurs de KT Racing ont donné un bon coup de polish pour rendre le jeu désormais bien plus agréable et jouable. Les fans de course arcade avec un élément monde ouvert pourront ainsi se balader dans les rues de Hong Kong ou d’Ibiza récemment introduit avec la saison 2 du jeu à bord de nombreux véhicules et découvrir bien des compétitions.

KT Racing a également mis à jour le jeu pour les possesseurs de PS5 Pro. Ainsi le jeu bénéficie d’un mode performance en 1440p à 60images/seconde ou un mode qualité en 2160p avec upscaling TAA à 30 images/seconde. Comme d’habitude, d’autant plus pour un jeu de course, je vous conseille d’opter pour le mode performance.

Test Drive Unlimited Solar Crown est disponible sur PS5/Pro, XSX/S et PC.