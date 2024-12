Encore une année à attendre pour Crimson Desert

Le spectaculaire action/aventure se déroulant dans l’univers du MMORPG Black Desert prend son temps. Pearl Abyss veut soigner sa sortie. Patience donc.

Même si on a découvert ce projet il y a déjà quatre ans, les sud-coréens de Pearl Abyss semblent vouloir prendre leur temps puisque Crimson Desert ne verra donc pas le jour dans les magasins avant fin 2025. Si vous étiez tenté par cet action/aventure se déroulant dans l’univers de Black Desert, il va falloir patienter encore un peu et profiter de la vidéo et des images ci-dessous en attendant.

Pour rappel, Crimson Desert était à l’origine un projet de préquelle du MMORPG Black Desert de la même équipe. Mais au fil du développement, il s’est transformé en un jeu d’action/aventure à héros unique. Incarné par le joueur, le héros se prénomme Kliff, leader des Crinières Grises groupe de mercenaires se battant pour sauver le monde de Pywel d’une catastrophe imminente.

Dans ce contexte, on a donc droit à un jeu qui semble être un mélange entre un Horizon et un Dark Souls avec des combats bien plus dynamiques. Il faudra ainsi affronter nombre d’ennemis mais aussi bien des boss impressionnants afin de pouvoir récupérer des armes et des armures plus puissants. L’aventure étant dans un monde ouvert, l’aspect exploration sera également de mise. Cette exploration ne se déroulera pas que sur terre mais aussi dans les cieux avec la capacité pour le héros de planer. Mieux encore, il sera possible de voler et combattre dans les airs grâce à des créatures qu’on pourra chevaucher. Le jeu va regorger d’autres activités possibles comme l’escalade, le parapente, la pêche, la cuisine et bien plus.

Techniquement, Crimson Desert semble vraiment un cran au-dessus de bien des titres du genre. Il est développé sur une nouvelle version du moteur maison BlackSpace. C’est d’une richesse visuelle étonnante avec notamment une météo dynamique et une gestion du temps.

A en juger par les nouvelles images et les vidéos ci-dessous, c’est très prometteur pour les fans du genre. Il ne reste plus qu’à espérer que le jeu final sera à la hauteur.

Crimson Desert est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour fin 2025.