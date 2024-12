Milestone retourne à ses premiers amours avec le retour de Screamer

Les compétences des développeurs italiens de Milestone dans le domaine des jeux de course en tous genres remontent aux années 90 et à l’un de leurs premiers titres, Screamer.

Avant de s’appeler Milestone, l’équipe se nommait Graffiti et avait développé un jeu de course arcade nommé Screamer sur PC. Les années qui ont suivi ont vu sortir Screamer 2 puis Screamer Rally. Depuis, Milestone a développé de très nombreux jeux de course deux roues ou quatre roues à travers des disciplines diverses et variées comme le MotoGP, le WRC ou encore le SBK.

Milestone a donc décidé de retourner aux origines et s’attaquer à leur vieille franchise. Avec la vidéo ci-dessous, on a une petite idée de la direction artistique très Fast & Furious. Le gameplay annoncé semble mêler la course avec le combat dans un jeu typé arcade avec un arc narratif prévu dans l’univers des courses clandestines.

Il va falloir encore attendre un bon moment avoir de voir quoique ce soit puisque ce nouveau Screamer ne verra pas le jour avant 2026 sur PS5/Pro, XSX/S et PC.