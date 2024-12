Nouvelle vidéo et date de sortie pour le spectaculaire The First Berserker Khazan

L’action/RPG de Nexon se prépare. Une démo approche à grands pas pour une sortie prévue pour mars 2025.

Le projet de Nexon et Neople avance à grands pas puisque la sortie approche. Jeu d’action/RPG, The First Berserker Khazan va, dans un premier temps, débarquer sous la forme d’une démo jouable à partir du 16 janvier 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC. Ce sera l’occasion aux curieux de découvrir les premières phases du jeu final. Votre progression sera conservée pour que vous puissiez reprendre votre aventure si vous décidez d’acquérir par la suite le jeu final.

Avec la nouvelle vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, on découvre vraiment l’univers vraiment violent de The First Berserker Khazan. Le joueur que vous êtes aurez à incarner Khazan, grand général de l’Empire Pell Los. Ayant vaincu la mort, il entend se venger en révéler les incidents qui les ont conduit à sa perte. Pour rafraîchir votre mémoire, je vous mets aussi la vidéo de gameplay diffusée il y a quelques mois par l’éditeur pour (re)voir le type de gameplay qui vous attend. On retrouve un jeu typé souls-like avec une direction artistique étonnante mêlant des décors plus réalistes avec des personnages au look plus manga.

Les précommandes du jeu commenceront le 16 janvier prochain. Nexon proposera deux éditions.

Edition standard (physique et numérique)

Le jeu de base

Ensemble d’armure Fallen Star

Edition deluxe (numérique)

Le jeu de base

Ensemble d’armure Fallen Star

Ensemble d’armure et d’armes Hero

Un artbook

La bande originale du jeu

Accès anticipé de 72h

The First Berserker Khazan sera disponible le 27 mars 2025 sur PS5/Pro, XSX/S et PC.