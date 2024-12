Après les chars, Wargaming se lance dans les mechas avec Steel Hunters

Le créateur de World of Tanks ou encore World of Warships se lance enfin dans un nouvel univers qui pourrait bien plaire à une communauté encore plus importante.

Wargaming a fait son beurre grâce à des jeux en ligne sur la thématique de la guerre à bord de chars ou de navires historiques. Jamais l’équipe ne s’était vraiment essayé à quelque chose de plus… fantaisiste. Et pourtant pour leur prochaine production, l’éditeur va sans doute attirer les fans de mechas puisque c’est dans cette thématique que va vous faire évoluer le futur Steel Hunters.

Reposant sur le principe des hero-shooters à la Overwatch, Steel Hunters sera un free to play comme les World of Tanks et World of Warships. A vous de choisir parmi les différents mechas nommés des Hunters disponibles, chacun ayant ses propres caractéristiques, compétences et systèmes de progression. Le contexte du jeu nous embarque une fois encore dans un futur plutôt sombre où suite à un évènement catastrophique, les Hunters ont été créé pour récupérer une ressource extraterrestre nommée Starfall. Et évidemment, cela tourne au vinaigre lorsque des corporations et des factions ont transformé les Hunters en machines de combat pour s’accaparer cette précieuse ressource.

Wargaming annonce que le gameplay sera un mélange de battle royale et d’extraction. Il faudra se battre dans des arènes PvPvE tout en cherchant à atteindre divers objectifs pour monter en niveau et acquérir toujours plus de matériel et d’équipement jusqu’au point d’extraction. A l’instar d’un hero shooter, le but est également de s’adapter et maîtriser au mieux chaque type de Hunter pour un maximum d’efficacité. Si le jeu requiert des réflexes et de la dextérité, il faudra aussi faire preuve de tactique. A vous de bien comprendre les forces, les faiblesses et les capacités de vos adversaires pour pouvoir les éliminer plus facilement. De même, il faudra faire preuve de tactique et profiter du terrain.

Puisque Steel Hunters est un free to play, vous ne serez pas étonné de savoir qu’un système de personnalisation complet sera mis en place. Non seulement il sera possible de personnalisation à outrance vos Hunters grâce aux équipements récupérés lors des parties mais aussi à les personnaliser visuellement avec bien des éléments cosmétiques.

Techniquement, Wargaming a cette fois-ci opté pour l’Unreal Engine 5. On peut s’attendre à un jeu spectaculaire surtout si vous avez un configuration PC un minimum musclée. A en juger par les premières images et la vidéo, c’est assez tentant.

Steel Hunters est prévu pour le moment sur PC. Wargaming n’a pas donné de date de sortie précise mais le jeu serait imminent. Vous pouvez déjà l’ajouter à votre wishlist sur Steam si vous le souhaitez.