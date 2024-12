Killing Floor 3 sortira en mars 2025

Annoncé en juin dernier, le troisième opus du shooter Killing Floor est confirmé pour le printemps prochain. Fans de coop, préparez-vous !

Killing Floor 3 va continuer dans la même veine que ses prédécesseurs et proposer un FPS/shooter qui va certainement pas faire dans la dentelle. Le contexte de ce volet nous emmènera en 2091 soit 70 ans après les évènements de Killing Floor 2. Une mégacorporation nommée Horzine a créé une armée de monstres nommés Zeds. En tant que membre du groupe rebelle Nightfall, vous allez devoir les combattre pour éviter la fin de l’humanité.

FPS/shooter coop, vous pourrez vous lancer par équipes de six et affronter des hordes de Zeds afin de débloquer de nouvelles compétences et de nouveaux équipements et armements. Pour faciliter la formation des équipes, Killing Floor 3 bénéficiera du crossplay entre les plateformes concernées que sont les PS5/Pro, XSX/S et PC. Evidemment, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi vous lancer en solo dans un mode dédié.

Jetez un coup d’oeil sur la vidéo et les images ci-dessous pour vous faire une idée de ce qui attend les fans de dégommage intensif et gore de monstres en tous genres.

Killing Floor 3 est prévu sur PS5/Pro, XSX/S et PC pour mars 2025.