(Re)découvrez les débuts de Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 Pro jusqu’en 4K HDR

Comme pas mal d’autres titres, Final Fantasy VII Rebirth a bénéficié d’une mise à jour spécifique pour la PlayStation 5 Pro. Que diriez-vous d’y jeter un coup d’oeil?

En attendant la sortie de la version PC qui bénéficiera de bien des améliorations pour celles et ceux qui auront des configurations musclées, je vous propose donc de (re)découvrir la première heure et demi du second volet des péripéties de la bande à Cloud.

Square Enix ayant mis à jour le jeu sur PS5 Pro, Final Fantasy VII Rebirth gagne en qualité d’image et en performance grâce à leur mode graphique. Si le jeu sur la PS5 standard souffrait d’une image pas toujours très nette en mode performance, sur PS5 Pro, le jeu gagne en lisibilité tout en conservant un framerate plutôt solide à 60 images/seconde. C’est à mon sens le meilleur mode visuel surtout si vous jouez dans le mode action du jeu.

Comme d’habitude, nous avons capturé la vidéo en 4K HDR. Si vous voulez l’apprécier en HDR, il vous faudra un écran compatible.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5/Pro et sortira sur PC le 23 janvier 2025.