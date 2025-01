PlayStation Plus – Les jeux gratuits de janvier 2025

La nouvelle année vient de débuter mais Sony continue à proposer les trois jeux gratuits mensuels pour tous ses abonnés.

Les abonnés vont encore avoir de quoi poncer avec les trois jeux annoncés et qui seront disponibles pour tous les abonnés PlayStation Plus du 7 janvier au 3 février 2025 :

Suicide Squad Kill the Justice League – PS5

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – PS4

The Stanley Parable Ultra Deluxe – PS5, PS4

Suicide Squad Kill The Justice League est bien entendu le célèbre – pas forcément pour de bonnes raisons – jeu d’action/shooter par Rocksteady Studios, création de divers Batman Arkham. A vous de combattre Brainiac et ses sbires dans Metropolis monde ouvert un peu trop vide de vie mais truffés d’activités avec une campagne solo plutôt intéressante grâce à une histoire correcte et un excellent jeu d’acteurs. Need for Speed Hot Pursuit Remastered n’est plus à présenter. A vous les courses poursuites à tombeaux ouverts. Développé par Criterion, c’est un bon volet pour les fans de course arcade. Enfin The Stanley Parable Ultra Deluxe est une version étendue et réimaginée d’un jeu d’aventure indépendant sorti en 2013.

Vous avez comme d’habitude jusqu’au lundi d’avant soit le 6 janvier prochain pour récupérer les jeux du mois de décembre que sont It Takes Two, Aliens Dark Descent et Temtem.