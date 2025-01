GeForce Now va débarquer sur de nouvelles plateformes très bientôt

Le service de cloud gaming de Nvidia continue son bonhomme de chemin et va prochainement débarquer sur d’autres plateformes dans les prochaines semaines.

Déjà disponible sur de nombreuses plateformes, le service GeForce Now va donc prochainement être accessible sur les Steam Deck de Valve, les Apple Vision Pro et les Meta Quest 3. Pour la Steam Deck, Nvidia prévoit une application native pour pouvoir surfer dans votre catalogue et jouer via le cloud à vos jeux pour peu, évidemment, que vous soyez abonné au service GeForce Now. Si vous branchez votre Steam Deck sur un écran 4K vous pourrez profiter d’un jeu en streaming jusqu’en 4K HDR 60FPS pour peu que votre connexion internet le permette.

Travaillant en collaboration avec Apple, Meta et ByteDance, GeForce Now va également être accessible via les Apple Vision Pro, les Meta Quest 3 et 3S ainsi que les casques Pico. Pour ces plateformes, il suffira d’utiliser leur navigateur web intégré pour accéder à GeForce Now via la page officielle. Le service devrait être disponible courant janvier. Compte tenu des capacités de ces casques, vous pourrez jouer sur un immense écran virtuel devant vos yeux.

Pour rappel, GeForce Now est le service de cloud gaming de Nvidia permettant de jouer à certains jeux que vous possédez numériquement sur des plateformes comme Steam ou Epic Games Store. Ce service peut être accessible gratuitement avec des limitations telles qu’un temps d’attente d’accès plus long ou 1H de jeu par session. Les offres payantes permettent surtout de se dédouaner des limitations du mode gratuit tout en apportant une qualité et une résolution d’image supérieure et le ray tracing. Je vous conseille de vous reporter au site officiel pour avoir toutes les informations. A l’heure actuelle plus de 2100 titres sont proposés par ce service. D’autres s’ajoutent hebdomadairement.